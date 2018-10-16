Новый год в стиле Бажова: скульпторы определились с темой ледового городка

На главной площади Екатеринбурга появятся не только известные с детства герои, но и живые ели. Об искусственной красавице в эскизе ни слова, возможно, ее не будет совсем. Все это удовольствие не из дешевых. Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, за сокровища малахитовой шкатулки строителям готовы заплатить 27 миллионов рублей. На эти деньги они должны возвести горку-чашку «Таюткино зеркальце», знаковых персонажей, таких, как дедко Филин, Две ящерки или Серебряное Копытце. Из общей картины не должен сильно выбиваться символ Нового года — двухметровая свинья. Помимо этого, на площади установят восемь живых елей, которые обнесут ледяными ограждениями. Городок должен быть построен к 28 декабря, а с 20 января его начнут разбирать.