Насекомые-мигранты из Узбекистана: на свердловской таможне ищут жуков-вредителей

Хотя с одной стороны, жуки в персиках или винограде — это доказательство экологичности продукта. Фрукты с химикатами им не по вкусу. Но с другой стороны, здесь на уральской земле насекомые могут нанести непоправимый вред. Путь к сердцу Урала для поставщиков узбекских фруктов теперь лежит только через эту таможню. Наш пост — один из четырех в России, хотя прежде в одной Свердловской области продукцию среднеазиатской республики принимали с десяток пунктов.