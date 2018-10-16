Насекомые-мигранты из Узбекистана: на свердловской таможне ищут жуков-вредителей

Опасные вредители прячутся во фруктах и сухофруктах

Хотя с одной стороны, жуки в персиках или винограде — это доказательство экологичности продукта. Фрукты с химикатами им не по вкусу. Но с другой стороны, здесь на уральской земле насекомые могут нанести непоправимый вред. Путь к сердцу Урала для поставщиков узбекских фруктов теперь лежит только через эту таможню. Наш пост — один из четырех в России, хотя прежде в одной Свердловской области продукцию среднеазиатской республики принимали с десяток пунктов.

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Насекомые-мигранты из Узбекистана: на свердловской таможне ищут жуков-вредителей