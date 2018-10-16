Колясочница 1,5 месяца не может добиться установки пандуса

Инвалидом она стала после неудачной операции на позвоночнике

Два этажа стали непреодолимой дистанцией. Женщина-инвалид не может спустится на улицу, в доме нет лифта и пандусов. Но установка последних стала уже препятствием для коммунальщиков. Они откликнулись на просьбу жительницы и сняли все нужные замеры в подъезде, но установить спасительную конструкцию не могут уже больше месяца.

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