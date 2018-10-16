Екатеринбургские депутаты утвердили состав постоянных комиссий гордумы

Несмотря на трудности при распределении ролей, в нынешнем составе думские комиссии проработают недолго. Уже в следующем году их функционал и, возможно, участники изменятся. Как отметил глава Екатеринбурга Александр Высокинский, деятельность городской думы планируют синхронизировать с работой администрации: в этих органах власти будут похожие направления, а чиновники станут курировать народных избранников. Пока же комиссий — восемь, сегодня у них появились руководители. Среди председателей одни новички, в том числе три женщины. Теперь, когда у всех депутатов есть своя зона ответственности, они приступают к работе. В ближайшее время им предстоит принять бюджет на следующий год и запустить несколько социально важных проектов.