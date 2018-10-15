Внеплановые каникулы: школу №83 на Сортировке закрыли на карантин

Число заболевших не окончательное. Подозрения на инфекцию ещё у пятерых учеников. На тошноту и высокую температуру дети пожаловались в пятницу после обеда в школьной столовой. Родители подозревают, что причиной недомогания могла стать творожная запеканка. Эту версию сейчас проверяют специалисты Роспотребнадзора. Между тем, заболевших детей отправили в больницу — за ними наблюдают медики. Остальные же продолжают учиться, правда пока вдали от школы