Внеплановые каникулы: школу №83 на Сортировке закрыли на карантин

У четверых школьников нашли кишечную инфекцию

Число заболевших не окончательное. Подозрения на инфекцию ещё у пятерых учеников. На тошноту и высокую температуру дети пожаловались в пятницу после обеда в школьной столовой. Родители подозревают, что причиной недомогания могла стать творожная запеканка. Эту версию сейчас проверяют специалисты Роспотребнадзора. Между тем, заболевших детей отправили в больницу — за ними наблюдают медики. Остальные же продолжают учиться, правда пока вдали от школы

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Внеплановые каникулы: школу №83 на Сортировке закрыли на карантин