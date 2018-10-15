Спорт мирового уровня: в Екатеринбурге прошел четвертьфинал боксерской суперсерии

Михаил Алоян уступил по очкам сопернику из ЮАР, а Руслан Файфер — американцу Эндрю Табити. Посмотреть на бои в Екатеринбург приехали звёзды мирового бокса — Хабиб Нурмагомедов и Мурат Гассиев. Присутствовал в зале и генеральный секретарь федерации бокса Умар Кремлев — после окончания поединков он встретился с главой региона. Вместе они подписали соглашение о строительстве центров бокса сразу в пяти городах Свердловской области: Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Серове и Талице.