Спорт мирового уровня: в Екатеринбурге прошел четвертьфинал боксерской суперсерии

Для россиян соревнования оказались неудачными

Михаил Алоян уступил по очкам сопернику из ЮАР, а Руслан Файфер — американцу Эндрю Табити. Посмотреть на бои в Екатеринбург приехали звёзды мирового бокса — Хабиб Нурмагомедов и Мурат Гассиев. Присутствовал в зале и генеральный секретарь федерации бокса Умар Кремлев — после окончания поединков он встретился с главой региона. Вместе они подписали соглашение о строительстве центров бокса сразу в пяти городах Свердловской области: Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Серове и Талице.

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