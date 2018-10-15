Охранники банка выгнали слепую пенсионерку из отделения

Владелица карты — Нина Ивановна — инвалид по зрению первой группы. Бабушка видит лишь мутные силуэты, поэтому самостоятельно пройти необходимые процедуры не смогла. Однако сопровождавшей ее дочери работники банка запретили помогать пенсионерке. Пока Любовь Алексеевна бегала по юристам, маму выставили из банка. Позднее в полиции выяснилось, что на 90-летнюю старушку подняли руку работники ЧОПа.