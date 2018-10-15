Новые лица мэрии: Александр Высокинский назначил первого заместителя

Нынешний глава Екатеринбурга формирует команду, с которой ему предстоит работать ближайшие пять лет. На своих местах остались не все руководители. Так, посты сегодня официально покинули трое чиновников. Это заместитель по вопросам организации управления Вадим Дударенко, заведующий благоустройством и транспортом Евгений Архипов, а также ответственный за проведение значимых мероприятий Сергей Тушин — именно он отвечал за организацию Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге. Чем теперь будут заниматься чиновники, пока неизвестно. Но в администрации заверили, что без работы опытные управленцы не останутся.