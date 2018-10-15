На Химмаше началось строительство цеха, где дурно пахнущие осадки Южной аэрационной станции планируют стирать в порошок. Разработчики уверяют, что это станет настоящим спасением не только для промышленности, но и для местной экологии. Сейчас содержимое фильтров буквально некуда девать. Полигоны, где складируются отходы, переполнены.
На Химмаше построят цех по переработке иловых отходов
Жидкие отходы вскоре будут превращать в сухое топливо
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11.10.2018
понедельник 15 Октября 2018
На Химмаше построят цех по переработке иловых отходов