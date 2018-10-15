На Химмаше построят цех по переработке иловых отходов

Жидкие отходы вскоре будут превращать в сухое топливо

На Химмаше началось строительство цеха, где дурно пахнущие осадки Южной аэрационной станции планируют стирать в порошок. Разработчики уверяют, что это станет настоящим спасением не только для промышленности, но и для местной экологии. Сейчас содержимое фильтров буквально некуда девать. Полигоны, где складируются отходы, переполнены.

Также в разделе Технологии

Модное увлечение для малышей из куска фанеры
11.10.2018
Модное увлечение для малышей из куска фанеры
ЧП одни — подходы разные: в Березовский съехались горноспасатели со всего мира
25.09.2018
ЧП одни — подходы разные: в Березовский съехались горноспасатели со всего мира
Тест-драйв огорода: дачники дегустируют овощи в тепличном хозяйстве
01.10.2018
Тест-драйв огорода: дачники дегустируют овощи в тепличном хозяйстве
Умный Екатеринбург: искусственный интеллект избавит город от пробок
06.06.2018
Умный Екатеринбург: искусственный интеллект избавит город от пробок
понедельник 15 Октября 2018
На Химмаше построят цех по переработке иловых отходов