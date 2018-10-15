На Химмаше построят цех по переработке иловых отходов

На Химмаше началось строительство цеха, где дурно пахнущие осадки Южной аэрационной станции планируют стирать в порошок. Разработчики уверяют, что это станет настоящим спасением не только для промышленности, но и для местной экологии. Сейчас содержимое фильтров буквально некуда девать. Полигоны, где складируются отходы, переполнены.