Концерт в зале ожидания на железнодорожном вокзале

Зал ожидания превратился в зрительный

Концертный зал ожидания. Танцами и джазовым концертом свой юбилей отметила Свердловская железная дорога. Ровно 140 лет назад было открыто движение поездов на участке Пермь-Екатеринбург. Тогда это стало сенсацией — Уральская горнозаводская дорога стала первой магистралью, построенной русскими инженерами на горном рельефе. Интересно, что не все встретили её с восторгом. По словам историков, горняков обидели рельсы из Англии, а жители бунтовали против грохота поездов. Но сегодня на вокзале гремит разве что… оркестр. Басами.

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Концерт в зале ожидания на железнодорожном вокзале