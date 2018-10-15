Из-за осеннего снегопада Екатеринбург встал в пробки

В скользкой ситуации сегодня оказались свердловские автомобилисты. Из-за ощутимого заморозка на дорогах случились десятки аварий. В пробки водители встали не только в городе, но и трассах. Так, на ЕКАД развернуло фуру. Ехавшая за ней легковушка затормозить не успела. Еще один затор случился на Московском тракте. Водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с авто, идущим впереди. Несмотря на противогололёдное покрытие, двигавшиеся следом шесть машин не смогли уйти от удара. Благо, рулевые отделались лёгким испугом — в отличие от участников ДТП под Алапаевском, где встретились два ВАЗа. Один из водителей выехал на встречную полосу, из-за чего погибли двое пассажиров и пострадали четверо. Причиной большинства аварий стала беспечность автовладельцев, которые не подготовили свои машины к зиме. Поэтому в ГИБДД настоятельно советуют водителям не тянуть резину — синоптики обещают устойчивые заморозки.