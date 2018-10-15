Чтоб не борзели: суд Нижнего Тагила вынес приговор директору завода за задержку зарплат

Ситуацию лично взял на контроль Владимир Путин после Прямой линии

Два года колонии и штраф за борзоту. Нижнетагильского бизнесмена наказали за невыплату зарплаты. За несколько лет он задолжал рабочим завода теплоизоляционных изделий почти восемь миллионов рублей. Несмотря на масштаб нарушения, до суда дело дошло лишь после вмешательства президента. Год назад сотрудники предприятия на прямой линии заявили, что директор согласен отдать деньги при одном условии. Если об этом его лично попросит Владимир Путин. И хотя жалоба в эфир не попала, глава государства взял ситуацию на контроль.

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Чтоб не борзели: суд Нижнего Тагила вынес приговор директору завода за задержку зарплат