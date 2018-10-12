Воспитательницу на Уралмаше застрелил ее буйный муж

Жестокий, слишком жестокий романс. В Екатеринбурге произошла кровавая драма, которая вполне могла бы стать национальной трагедией. Мужчина застрелил свою бывшую супругу и покончил с собой. Повергают в шок детали: убийство и самоубийство произошли в детском саду, когда там находились дети – погибшая работала воспитательницей. И, судя по всему, трагедии можно было избежать: жестокий финал не трудно было предсказать.