Воспитательницу на Уралмаше застрелил ее буйный муж

Муж пришел к жене поговорить, но захватил с собой охотничье ружье

Жестокий, слишком жестокий романс. В Екатеринбурге произошла кровавая драма, которая вполне могла бы стать национальной трагедией. Мужчина застрелил свою бывшую супругу и покончил с собой. Повергают в шок детали: убийство и самоубийство произошли в детском саду, когда там находились дети – погибшая работала воспитательницей. И, судя по всему, трагедии можно было избежать: жестокий финал не трудно было предсказать.

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