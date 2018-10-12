В столицу Урала прилетели мировые звезды бокса

Мировой бокс уже в Екатеринбурге. Мурат Гасиев экс-обладатель одного из титулов, за который завтра будут сражаться профессионалы. На ринге екатеринбуржцы смогут увидеть четвертьфинальные бои сразу за несколько боксерских поясов. Помимо мировых звезд на ринг выйдут представители местной школы бокса. Екатеринбург представят сразу 5 спортсменов из академии РМК. Организаторы отмечают: столица Урала из раза в раз оказывает достойный прием.