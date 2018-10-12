В Екатеринбурге выставили шедевр из Эрмитажа

Картину «Балованное дитя» привезли в рамках «Дней Эрмитажа»

К нам приехал Эрмитаж! Конечно, не весь. Культурный десант началась с выставки одной картины французского художника Жана Батиста Грёза – «Балованное дитя» разместилось в музее ИЗО на Воеводина. Кто разбаловал ребенка, и что скрывают живописные детали шедевра – об этом ценителям прекрасного прочитала лекцию хранитель Эрмитажа.

Также в разделе Культпросвет

В Екатеринбурге открывается выставка с работами Сальвадора Дали и Франсиска Гойи
03.10.2018
В Екатеринбурге открывается выставка с работами Сальвадора Дали и Франсиска Гойи
Староуткинск в красках. В старинном уральском посёлке стартует седьмой международный арт-фестиваль СО-творение
25.07.2018
Староуткинск в красках. В старинном уральском посёлке стартует седьмой международный арт-фестиваль СО-творение
Урал Опера готовит мировую премьеру балета «Приказ короля»
05.10.2018
Урал Опера готовит мировую премьеру балета «Приказ короля»
Смотри на знаки: правила дорожного движения горожанам объясняют классики
23.08.2018
Смотри на знаки: правила дорожного движения горожанам объясняют классики
Вчера
В Екатеринбурге выставили шедевр из Эрмитажа