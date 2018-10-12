В Екатеринбурге выставили шедевр из Эрмитажа

К нам приехал Эрмитаж! Конечно, не весь. Культурный десант началась с выставки одной картины французского художника Жана Батиста Грёза – «Балованное дитя» разместилось в музее ИЗО на Воеводина. Кто разбаловал ребенка, и что скрывают живописные детали шедевра – об этом ценителям прекрасного прочитала лекцию хранитель Эрмитажа.