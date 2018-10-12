Первые штрафы за неоплаченную парковку

Первые штрафы скоро получат те, кто продолжает пользоваться платными парковками в центре Екатеринбурга бесплатно. На сегодняшний день зафиксировано уже несколько десятков нарушений. В среду прошли первые административные комиссии, и скоро начнется рассылка «писем счастья». Мэрия планирует полностью автоматизировать процесс выписки штрафов для любителей постоять бесплатно. Нарушители уже не будут дожидаться решения административной комиссии. Заплатить за стоянку можно с помощью мобильного приложения «Парковки Екатеринбурга», банковской картой через приемник паркомата, а также е-картой с тарифом «электронный кошелек». Для контроля над парковочным пространством уже закуплены автомобили, оборудованные системой «Паркон». Они курсируют по городским улицам и фиксируют номера автомобилей, сопоставляя полученную информацию с данными об оплате на конкретном участке.