Новый русский: в школе на Вторчермете преобразился кабинет русского языка и литературы

Теперь дети здесь смогут не только читать книги или стихи, но и слушать их на специальном телефоне

По мнению педагогов, новое оборудование поможет школьникам избежать двоек за невыученный стих. Да и в новом кабинете учиться будет куда интереснее — он изменился до неузнаваемости. Здесь повесили огромное зеркало и интерактивную доску, потолок украсили золотой лепниной, в золоте оформили и портреты поэтов и писателей. Ремонт сделали всего за несколько месяцев, примечательно, что раньше на месте класса была учительская. Теперь же педагоги переехали в кабинет директора — ради детей она решила потесниться.

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