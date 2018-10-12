Новый русский: в школе на Вторчермете преобразился кабинет русского языка и литературы

По мнению педагогов, новое оборудование поможет школьникам избежать двоек за невыученный стих. Да и в новом кабинете учиться будет куда интереснее — он изменился до неузнаваемости. Здесь повесили огромное зеркало и интерактивную доску, потолок украсили золотой лепниной, в золоте оформили и портреты поэтов и писателей. Ремонт сделали всего за несколько месяцев, примечательно, что раньше на месте класса была учительская. Теперь же педагоги переехали в кабинет директора — ради детей она решила потесниться.