Не календарная, но уже зима: Екатеринбург замело первым снегом

Метель была стремительной и недолговечной – к вечеру почти все растаяло

Теплая красивая осень, увы, подошла к концу. Главное, что и коммунальщики это предупреждение оценили и уже сейчас начали готовиться к снежным завалам, настраивая щетки и отвалы спец. техники. А то ведь зима на Урале обычно приходит неожиданно. Набор неприятностей, которые грозят тем, кто не прислушается к этим воззваниям, известен. Пропажа сцепления с дорогой в лучшем случае может закончится для водителей и их автомобилей на обочине или в кювете. В худшем, может стать причиной массовой аварии.

Также в разделе Стихия

Море на час: сильнейший ливень с градом обрушился на Екатеринбург
06.07.2018
Море на час: сильнейший ливень с градом обрушился на Екатеринбург
Льет как из ведра: сильные дожди парализовали движение на дорогах
12.07.2018
Льет как из ведра: сильные дожди парализовали движение на дорогах
Снесенные крыши и оборванные провода: последствия шторма в Екатеринбурге
09.10.2018
Снесенные крыши и оборванные провода: последствия шторма в Екатеринбурге
Пробивные ребята: специалисты городской службы водоотведения готовятся к сезону дождей
29.08.2018
Пробивные ребята: специалисты городской службы водоотведения готовятся к сезону дождей
Вчера
Не календарная, но уже зима: Екатеринбург замело первым снегом