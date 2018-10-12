Не календарная, но уже зима: Екатеринбург замело первым снегом

Теплая красивая осень, увы, подошла к концу. Главное, что и коммунальщики это предупреждение оценили и уже сейчас начали готовиться к снежным завалам, настраивая щетки и отвалы спец. техники. А то ведь зима на Урале обычно приходит неожиданно. Набор неприятностей, которые грозят тем, кто не прислушается к этим воззваниям, известен. Пропажа сцепления с дорогой в лучшем случае может закончится для водителей и их автомобилей на обочине или в кювете. В худшем, может стать причиной массовой аварии.