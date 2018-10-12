Насильник и душегуб из Верхней Пышмы приговорен к пожизненному заключению

Алексей Фалькин, ранее уже судимый за изнасилование, остаток жизни проведет за решеткой — за три убийства, разбой, сексуальное насилие и надругательство над телами умерших. Жертвами маньяка за четыре года стали восемь человек, из них двое детей. Поймать серийного маньяка удалось после гибели Ирины Вахрушевой в апреле прошлого года. Молодая мама из Верхней Пышмы направлялась к подруге в соседний дом, когда на нее напал подвыпивший Фалькин. Преступник схватил женщину за горло и затащил к дверям подвала, где изнасиловал ее. По признанию самого убийцы, в какой-то моменты у Ирины зазвонил телефон, насильник выхватил его и попытался уничтожить. Девушка воспользовалась моментом и дважды ударила насильника стеклянной бутылкой. Но это не обезвредило маньяка, а только разозлило. Он нанес жертве 49 ударов. Тело убитой Фалькин вывез в лес и закопал. Поймать преступника удалось на вторые сутки. Убийца сам признался следователям в других преступлениях.