Глава Екатеринбурга назначил нового заместителя

Вопросами капитального строительства и землепользования будет ведать Алексей Бирюлин

Новый вице-мэр стал первым, кого Александр Высокинский назначил в свою команду. Раньше Бирюлин работал в крупных строительных компаниях, городской администрации и областном министерстве строительства. По неофициальной информации, вскоре отставка ждет ещё как минимум трех высокопоставленных служащих мэрии, хотя открыто о том, что уходит со своего поста заявил только вице-мэр по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов. Он написал заявление по собственному желанию и будет дорабатывать еще в начале будущей недели. Тогда же глава города пообещал объявить о формировании костяка своей команды.

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