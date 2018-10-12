Дома мерзнут несмотря на 100% запуск тепла в регионе

Дома моржей есть в Екатеринбурге. Коммунальщики отчитались в том, что дали тепло всем, кто подключен к центральной сети. Больше того, батареи накалились во всех муниципалитетах области. А это без малого 86 миллионов квадратных метров жилья и пять с половиной тысяч социальных объектов. Но как выясняется, тепло всё же пришло не ко всем домой. Кое-где царит настоящее коммунальное лето: то есть батареи холодные, а в кранах — эхо опрессовок.