Дома моржей есть в Екатеринбурге. Коммунальщики отчитались в том, что дали тепло всем, кто подключен к центральной сети. Больше того, батареи накалились во всех муниципалитетах области. А это без малого 86 миллионов квадратных метров жилья и пять с половиной тысяч социальных объектов. Но как выясняется, тепло всё же пришло не ко всем домой. Кое-где царит настоящее коммунальное лето: то есть батареи холодные, а в кранах — эхо опрессовок.
Дома мерзнут несмотря на 100% запуск тепла в регионе
По факту, в некоторых домах царит «коммунальное лето»
Также в разделе Городской дозор
Вчера
Дома мерзнут несмотря на 100% запуск тепла в регионе