Автомобилисту выписали штраф за несуществующую водительскую категорию

Подставы на дорогах. Водитель возвращался на машине домой из путешествия на юг и получил штраф от автоинспекторов за то, за что не только не должны были штрафовать, но чего в принципе не существует. Дело было в соседнем регионе — в Пермском крае, — и жалоб свердловчанина там слышать не хотят. Как на ровной дороге можно стать нарушителем и как быть, когда инспекторы ничего не хотят знать?