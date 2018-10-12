Автомобилисту выписали штраф за несуществующую водительскую категорию

Камнем преткновения стал арендованный трейлер

Подставы на дорогах. Водитель возвращался на машине домой из путешествия на юг и получил штраф от автоинспекторов за то, за что не только не должны были штрафовать, но чего в принципе не существует. Дело было в соседнем регионе — в Пермском крае, — и жалоб свердловчанина там слышать не хотят. Как на ровной дороге можно стать нарушителем и как быть, когда инспекторы ничего не хотят знать?

Также в разделе Законы

В аэропорту Кольцово перестали объявлять имена опаздывающих пассажиров
02.10.2018
В аэропорту Кольцово перестали объявлять имена опаздывающих пассажиров
Екатеринбуржец, установивший камеру в подъезде, получил 4 года условно
13.06.2018
Екатеринбуржец, установивший камеру в подъезде, получил 4 года условно
Администрация города начала штрафовать водителей за неоплату парковки
03.10.2018
Администрация города начала штрафовать водителей за неоплату парковки
Екатеринбург въезжает в зону платной парковки
25.07.2018
Екатеринбург въезжает в зону платной парковки
Вчера
Автомобилисту выписали штраф за несуществующую водительскую категорию