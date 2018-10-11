Жители дома на Шефской спотыкаются, заходя в подъезд

Коммунальщики соорудили высокий порог

Хотели как лучше, а получилось как всегда — еще одна народная мудрость, доказанная на деле. Чтобы спасти подъезд от подтопления коммунальщики соорудили из асфальта небольшое препятствие при входе в дом. Но оказалось, что вода этот порог обходит без проблем и все-таки затекает в подъезд. А вот местные жители спотыкаются о препятствие.

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