В Музее ИЗО открылась выставка художника Виталия Воловича

Выставка рыцаря книги, выдающегося художника-графика Виталия Воловича, открылась в музее изобразительных искусств. До открытия Виталий Волович не дожил всего пару месяцев. В экспозиции представлено 150 работ Воловича. Это самые ранние иллюстрации к книгам Пришвина и Бажова, которые принесли ему первый успех. Далее можно посмотреть «советский период» художника — графику к классическим произведениям, работы для театра. В постсоветской действительности Волович занялся редким для художников жанром — изданием авторских книг. Отдельный блок составили работы, привезенные мастером из путешествий. Помимо листов из коллекции самого музея, в экспозицию вошли произведения из мастерской художника, многие из которых прежде никогда не выставлялись. Также в экспозиции можно увидеть последнюю работу художника «Цирк».