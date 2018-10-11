В Екатеринбурге запретят парковаться на пяти улицах

Останавливаться нельзя будет на улице Радищева: от Хохрякова до Вайнера. И на Декабристов: от Белинского до Розы Люксембург. О парковке на Луначарского тоже придется забыть — знаки повесят на участках от Энгельса до Малышева и на перекрёстке с улицей Шевченко. Останавливаться нельзя будет и на улице Гагарина: от Ленина до Малышева. Изменится движение также на перекрестке Саввы Белых-Белинского – там запретят разворачиваться. Такие меры помогут уменьшить пробки — объясняют в мэрии.