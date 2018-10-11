Третий форум «Города России-2030» пройдёт на площадке Ельцин Центра

Трамвай до Берёзовского привезет в цифровое будущее. Каким оно будет — в Екатеринбурге вскоре обсудят специалисты из 120 городов. Третий по счёту форум «Города России-2030» в этом году пройдёт на площадке Ельцин Центра 14 и 15 ноября. На него приглашены представители как мегаполисов, так и совсем небольших городов страны. На форуме выступят эксперты из крупных компаний, которые и будут в ближайшие годы определять цифровое будущее городов. А также мэры и региональные министры. Участники форума обсудят внедрение новых технологий в городском хозяйстве, торговле и промышленности. Отдельная секция будет посвящена перспективам Екатеринбургской агломерации, а именно: созданию трамвайного сообщения с Верхней Пышмой и Берёзовским. Также эксперты обсудят зеленые технологии для города и перспективы участия Екатеринбурга в развитии Арктики.