Служба по-президентски: призывник из Екатеринбурга смог попасть в элитный полк

В призывной комиссии говорят: времена, когда за призывниками приходилось бегать — прошли. Теперь молодые люди сами хотят стать рядовыми. Попасть в президентский полк непросто: для вступления в элиту молодые люди должны иметь отличное здоровье и подтянутую фигуру. А вот шрамов и татуировок на теле быть не должно. Но в комиссии смотрят не только на внешние данные — социальный статус тоже имеет значение. Кремлевский солдат должен быть из благополучной семьи и не иметь проблем с законом. А вот требования к росту смягчили: если раньше в полк брали молодых людей от 180 и выше, то теперь планку снизили на пять сантиметров.