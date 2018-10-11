Похожи, как две капли воды: свердловские горняки обнаружили одинаковые изумруды

Во время переработки породы, которую извлекли из шахты ещё полгода назад, нашлись два изумруда-близнеца. Драгоценные камни очень похожи и размером, и рисунком — поэтому их тут же нарекли двойняшками. К анализу минералов уже приступили специалисты. Из-за своей прозрачности и цвета специалисты присвоили камням вторую цветность. Это означает, что драгоценности имеют пороки в виде минимальных вкраплений и трещин. Но, несмотря на небольшие дефекты, их общая стоимость оценивается более чем в полтора миллиона рублей. Вес каждого минерала — 300 граммов. Вскоре камни представят на суд ювелиров и коллекционеров.