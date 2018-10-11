Новая отставка в администрации: Евгений Архипов покинул свой пост

По мнению экспертов, причиной отставки мог послужить мусорный скандал, разразившийся в Екатеринбурге в прошлом месяце. Из-за пробуксовки мусорной реформы в частном секторе начали расти несанкционированные свалки. В дурно пахнущую историю пришлось вмешаться прокуратуре. Напомним, Евгений Архипов на муниципальной службе с 2011 года. Прежде он возглавлял администрацию Ленинского района, которой до него руководил его отец — Константин Архипов. В честь него в городе назван сквер и музыкальная школа.