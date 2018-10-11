Народная дорога: жители Академического скинулись на собственный выезд с района

Правда, ГИБДД облагороженную дорогу закрыла

Инициатива наказуема. Старую советскую пословицу приходится вспоминать жителям улицы Вонсовского в Екатеринбурге. Активная группа автомобилистов, устав стоять в утренних пробках на выезд, решила в складчину облагородить разбитую строительной техникой грунтовку. Денег на асфальт не хватило, и когда другие жители Академического района стали жаловаться на грязь, самовольно отсыпанный проезд заметили в ленинской администрации.

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Народная дорога: жители Академического скинулись на собственный выезд с района