Народная дорога: жители Академического скинулись на собственный выезд с района

Инициатива наказуема. Старую советскую пословицу приходится вспоминать жителям улицы Вонсовского в Екатеринбурге. Активная группа автомобилистов, устав стоять в утренних пробках на выезд, решила в складчину облагородить разбитую строительной техникой грунтовку. Денег на асфальт не хватило, и когда другие жители Академического района стали жаловаться на грязь, самовольно отсыпанный проезд заметили в ленинской администрации.