Модное увлечение для малышей из куска фанеры

В ход пошли розетки, выключатели, шпингалеты и молнии. Приборы, которые так и манят подрастающее поколение. И если от обычной розетки родители стараются детей уберечь, то к такой приборной доске наоборот стараются приучить. Ведь развлекаясь, ребята развивают — мелкую моторику и речь. Опытных образцов сделали два десятка. К примеру, один бизиборд изобретатели создали в форме замка. На нем можно включать и выключать свет, открывать-закрывать щеколды, двери и замки или крутить спиннер. Развивающую доску даже можно раскрасить по своему желанию. На тест-драйв разработки отправили самым компетентным специалистам — маститым экспертам-дошколятам.