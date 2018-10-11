Модное увлечение для малышей из куска фанеры

Студенты делают развивающие доски для детей из подручных материалов

В ход пошли розетки, выключатели, шпингалеты и молнии. Приборы, которые так и манят подрастающее поколение. И если от обычной розетки родители стараются детей уберечь, то к такой приборной доске наоборот стараются приучить. Ведь развлекаясь, ребята развивают — мелкую моторику и речь. Опытных образцов сделали два десятка. К примеру, один бизиборд изобретатели создали в форме замка. На нем можно включать и выключать свет, открывать-закрывать щеколды, двери и замки или крутить спиннер. Развивающую доску даже можно раскрасить по своему желанию. На тест-драйв разработки отправили самым компетентным специалистам — маститым экспертам-дошколятам.

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