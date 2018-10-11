Легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил маршрутный автобус

Пострадали 17 человек, из них четверо — дети

Эту аварию видно за сотни метров — улицу озаряют мигалки спецтехники. К месту ДТП съехались спасатели, полиция и сразу несколько машин скорой помощи, ведь легковушка в час пик влетела в полный автобус. Виновника аварии, сидевшего за рулем легкового автомобиля, пришлось доставать с помощью спец-инструмента. Спасти жизнь ему не удалось. Мужчина скончался в реанимации. В ГИБДД утверждают, что уже дважды лишали его прав на полтора года за пьяное вождение.

Также в разделе ЧП

Потерял сознание: из-за плохого самочувствия пенсионер устроил лобовое ДТП
02.10.2018
Потерял сознание: из-за плохого самочувствия пенсионер устроил лобовое ДТП
Пожар на Ганиной Яме: огнем серьезно поврежден один из главных храмов комплекса
04.10.2018
Пожар на Ганиной Яме: огнем серьезно поврежден один из главных храмов комплекса
В Екатеринбурге сбили лося
24.08.2018
В Екатеринбурге сбили лося
Выпускной закончился трагедией: четверо студентов разбились на квадроциклах
18.06.2018
Выпускной закончился трагедией: четверо студентов разбились на квадроциклах
Вчера
Легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и протаранил маршрутный автобус