Экспансия в Китай: уральский чай и овощи огромными партиями везут на Восток

Иван-чай, сладости, овощи, торф, древесина, бытовая химия, рапсовое масло и даже майонез. Список товаров, которые Урал отправляет в КНР, с каждым годом увеличивается в геометрической прогрессии. Разворот уральского экспорта на восток — правильный решение, и с точки зрения логистики, и с учетом нынешней конъюнктуры рынка. Торговле с восточными соседями немало способствует уже несколько лет успешно работающая на Среднем Урале корпорация развития.