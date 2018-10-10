Зоозащитники вернули женщине потерявшуюся собаку неполноценной

Пропала собака, потом нашлась, но на этом история вызволения таксы Маси из передержки не закончилась. Хозяйке пообещали вернуть питомца при одном условии: стерилизации четвероногого друга. Т. е. вернут, но не в том состоянии. Зачем потребовалось вмешательство ветеринара, ведь буквально сутки назад собака была здорова, заводчики не понимают и льют слезы — ведь Масе теперь никогда не стать матерью. Но отбросив сантименты, в дело вмешался юрист.