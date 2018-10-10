Зоозащитники вернули женщине потерявшуюся собаку неполноценной

Таксу стерилизовали против воли хозяйки

Пропала собака, потом нашлась, но на этом история вызволения таксы Маси из передержки не закончилась. Хозяйке пообещали вернуть питомца при одном условии: стерилизации четвероногого друга. Т. е. вернут, но не в том состоянии. Зачем потребовалось вмешательство ветеринара, ведь буквально сутки назад собака была здорова, заводчики не понимают и льют слезы — ведь Масе теперь никогда не стать матерью. Но отбросив сантименты, в дело вмешался юрист.

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