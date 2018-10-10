Жизнь в долг: уральцы стали чаще брать кредиты в банках

По данным Свердловского Центробанка, задолженность по долгосрочным займам свердловчан составляет 197 миллиардов рублей. Повышенный интерес аналитики связывают с пониженной процентной ставкой банков — сейчас она низка как никогда и составляет девять с половиной процентов. Только вот, купив квартиру, гасить ипотеку готовы не все заемщики. По данным Центробанка, доля просрочки свердловчан составляет чуть больше одного процента — то есть банки недополучают примерно два миллиарда рублей. Не все торопятся возвращать и потребительские кредиты. Так, к началу осени свердловчане взяли у банков 249 миллиардов рублей — из них не вернули чуть меньше десяти процентов. По словам аналитиков, чаще брать деньги в долг люди стали не от хорошей жизни: уральцы просто устали экономить в разгар кризиса. К тому же, со средней зарплатой в 30 тысяч рублей, откладывать на черный день или на большую покупку получается не у всех. Чаще всего в кредит свердловчане покупают товары повседневного спроса, электронику — и оплачивают другие кредиты.