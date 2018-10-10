Жизнь в долг: уральцы стали чаще брать кредиты в банках

Спрос на ипотеку увеличился на треть

По данным Свердловского Центробанка, задолженность по долгосрочным займам свердловчан составляет 197 миллиардов рублей. Повышенный интерес аналитики связывают с пониженной процентной ставкой банков — сейчас она низка как никогда и составляет девять с половиной процентов. Только вот, купив квартиру, гасить ипотеку готовы не все заемщики. По данным Центробанка, доля просрочки свердловчан составляет чуть больше одного процента — то есть банки недополучают примерно два миллиарда рублей. Не все торопятся возвращать и потребительские кредиты. Так, к началу осени свердловчане взяли у банков 249 миллиардов рублей — из них не вернули чуть меньше десяти процентов. По словам аналитиков, чаще брать деньги в долг люди стали не от хорошей жизни: уральцы просто устали экономить в разгар кризиса. К тому же, со средней зарплатой в 30 тысяч рублей, откладывать на черный день или на большую покупку получается не у всех. Чаще всего в кредит свердловчане покупают товары повседневного спроса, электронику — и оплачивают другие кредиты.

Также в разделе Деньги

Отца-одиночку с двумя детьми выселяют из квартиры из-за долга по ипотеке
01.10.2018
Отца-одиночку с двумя детьми выселяют из квартиры из-за долга по ипотеке
Десятки тысяч россиян не могут улететь на отдых в Турцию
04.10.2018
Десятки тысяч россиян не могут улететь на отдых в Турцию
Банкомат подарил горожанам больше полутора миллионов рублей
25.09.2018
Банкомат подарил горожанам больше полутора миллионов рублей
Госдума предлагает запретить выдачу кредитов тем, кто тратит больше 50% дохода
11.09.2018
Госдума предлагает запретить выдачу кредитов тем, кто тратит больше 50% дохода
Вчера
Жизнь в долг: уральцы стали чаще брать кредиты в банках