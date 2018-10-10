Жители улицы Свердлова встали на защиту деревьев

Соседи фактически бросились под коммунальные пилы

Неутешительная статистика от защитников природы. На одного жителя Екатеринбурга уже приходится меньше квадратного метра зеленых насаждений. Ради сохранения посадок горожане готовы подставить даже собственные головы. Так жители улицы Свердлова встали под деревья, на которые нацелились коммунальщики с пилами. Коммунальщики уже не впервые приходят в этот двор. Но пилят все без разбора, оставляя после себя голые рогатки.

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Жители улицы Свердлова встали на защиту деревьев