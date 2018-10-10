Выключайте обогреватели: с наступлением холодов растет риск пожаров

На Урале похолодало и значит, что скоро сбудется одна нехорошая примета новейшего времени: начнутся пожары. Особенно в домах с печками и простейшими обогревателями. В том сезоне в огне пострадали несколько семей, погибли дети. На этот раз пожарные решили помочь тем, кто находится в группе огненного риска. Они бесплатно раздают специальные сигнализации: датчик дыма даст знать об опасности людям.