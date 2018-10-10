«Выбивали признания»: в Нижнем Тагиле новый скандал с участием полицейских

Бей своих, чтобы чужие боялись. Это не то чтобы общий девиз всей полиции, но — похоже — нехороший принцип работы некоторых сотрудников. Ведь случаев, когда силовики применяют свою силу в нарушение закона, в последнее время стало многовато. Так, людей в погонах подозревают в допросе с пристрастием в Каменске-Уральском и избиении в Нижнем Тагиле.