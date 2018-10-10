В Екатеринбурге на ринг вышли боксеры мирового уровня

Поединки состоятся 13 октября в Екатеринбург-Экспо. На открытие соревнований приедет Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Тренировку спортсменов смогли посмотреть все желающие. За титул в тяжёлом весе поборются Руслан Файфер и американец Эндрю Табити. Последнего, к слову, тренирует Флойд Мэйвезер-старший. В легчайшем весе Михаил Алоян сразится с опытным южно-африканцем Золани Тете. У боксёров существенная разница в количестве проведённых на профессиональном ринге боёв. Алоян провёл их только 4, в то время как у Тете за плечами 30 поединков. Причем, 21-у победу спортсмен с африканского континента одержал досрочно.