Соболь и медведь должны подвинуться: в Екатеринбурге обсуждают новый герб города

Герб Екатеринбурга вскоре изменится. Такое заявление сделали сегодня в Ельцин Центре екатеринбургские художники и дизайнеры. Они взялись за дизайн-код столицы Урала — то есть правила, по которым должны оформлять всё, что касается облика улиц: от размещения вывесок магазинов до вида табличек с названиями проспектов и переулков. Но сначала — про герб. К единому образцу в Екатеринбурге должны привести таблички с названиями улиц и номерами домов, киоски и остановки общественного транспорта, а так же уличную мебель и другие элементы благоустройства. Еще одной из задач станет разработка символики празднования трехсотлетия Екатеринбурга: хотя один вариант уже сделали и утвердили, выяснилось, что уральскую айдентику для своего трехвекового юбилея позаимствовал Таганрог, и теперь Екатеринбургу несолидно отмечать в краденом. Так же в планах — покрыть город сетью умных информационных стелл для туристов, где можно будет зарядить телефон, вызвать такси или позвать на помощь полицию, а также сориентироваться в работе общественного транспорта.