Родители подростков, которые жалуются на пытки в полиции, попросили защиты у СМИ

За помощью — к прессе. Родители подростков, которые жалуются на избиения сотрудников полиции в Каменске-Уральском, попросили защитить их детей от преследования. По словам взрослых, после того, как они заявили о побоях в прокуратуру и Следственный комитет, полицейские следят за ребятами, а их родственникам шлют смс с угрозами. По версии правоохранителей, подростки украли из забытой сумочки сотовый телефон и кредитку — с которой они якобы сняли больше двенадцати тысяч рублей. По словам потерпевших, признание из них буквально выбивали. Якобы одного из подозреваемых, 17-летнего юношу вывезли в лес — где заставили копать себе могилу. Родителям о пытках ребята не рассказывали — говорят, их запугали в участке. Сами же полицейские утверждают — подростки не раз преступали закон, а на допросе присутствовали родные. Сейчас расследованием громкого дела занимается прокуратура.