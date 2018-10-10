Осенняя хандра оказалась мифом

Психотерапевты признались — осенью пациентов у них меньше всего

А вот зимой и летом порой выстраиваются очереди. Впрочем, профилактику нервных срывов врачи советуют устраивать регулярно — независимо от времени года. Главное — соблюдать режим сна и отдыха. Впрочем, психика у уральцев оказалась на удивление крепкой — к специалистам обращаются все реже. И если раньше уральцев сводили с ума социальные потрясения и окружающая обстановка, то сейчас пациенты больше интересуются собой и своим окружением — отношениями с возлюбленными, родственниками и друзьями.

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