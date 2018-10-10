Неделя прошла — мусор остался: почему на месте свалок не появились мусорные контейнеры

Прокуратура реагирует — мусоровоз не идёт. Так, глядя на проблему с мусором в нашем городе, можно перефразировать восточное высказывание про караван и собаку. Не так давно в Екатеринбурге разгорелся скандал из-за свалок отходов, которые образуются из-за незаключенных с коммунальщиками контрактов. На чрезвычайную ситуацию — чтобы не повторилась история в Подмосковье или Челябинске, — обратила внимание прокуратура. Сегодня был последний срок, когда мусор от домов горожан должны были убрать.