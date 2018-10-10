Альпинисты-супергерои: высотники заглянули в окна детской больницы

Супергерои спасали не мир, а настроение маленьких пациентов

Как и положено героическим персонажам, Богатырь и Бэтмен взялись неоткуда — заглянув в палаты через окна клиники. Под масками супергероев оказались просто герои — промышленные альпинисты, которые привыкли работать на высоте. Правда, на этот раз у них было спецзадание. Ну и враг, конечно, тоже нашелся — а иначе как доказать малышам свои суперспособности?

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Альпинисты-супергерои: высотники заглянули в окна детской больницы