В Екатеринбурге выбирают лучшего участкового

Проголосовать за того, кто достоин первого приза, можно на сайте МВД

Конкурс продлится целый месяц. В преддверии дня участкового — который празднуется 17 ноября — в МВД озвучат имя того, кто набрал больше положительных отзывов. Всего в Екатеринбурге работает три сотни участковых. Их фотографии размещены на сайте полиции. Такое голосование в городе проводят ежегодно для того, чтобы повысить престиж службы в органах внутренних дел. В прошлом году звание лучшего получил участковый с Уралмаша.

Также в разделе Общество

Михаил Бородин уходит с поста главы областного МВД
04.10.2018
Михаил Бородин уходит с поста главы областного МВД
Житель Асбеста нашел в куче мусора секретные документы МВД
01.10.2018
Житель Асбеста нашел в куче мусора секретные документы МВД
Призывники на Урале подают в суд ради армии
02.10.2018
Призывники на Урале подают в суд ради армии
На «Уралмашзаводе» устроили масштабные учения
03.10.2018
На «Уралмашзаводе» устроили масштабные учения
Вчера
В Екатеринбурге выбирают лучшего участкового