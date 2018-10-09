В Екатеринбурге выбирают лучшего участкового

Конкурс продлится целый месяц. В преддверии дня участкового — который празднуется 17 ноября — в МВД озвучат имя того, кто набрал больше положительных отзывов. Всего в Екатеринбурге работает три сотни участковых. Их фотографии размещены на сайте полиции. Такое голосование в городе проводят ежегодно для того, чтобы повысить престиж службы в органах внутренних дел. В прошлом году звание лучшего получил участковый с Уралмаша.