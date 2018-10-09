Спасение бобров: зоозащитники сорвали фестиваль охотников

Два десятка охотников приехали в Екатеринбург для обмена опытом

Имея на руках лицензию на отстрел, они могут регулировать число особей на конкретной территории. Лицензия выдается специальным ведомством на основе данных егерей. Зоозащитники между тем ожидаемо высказываются резко против любой искусственной регуляции популяций и называют охоту забавой.

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