Спасение бобров: зоозащитники сорвали фестиваль охотников

Имея на руках лицензию на отстрел, они могут регулировать число особей на конкретной территории. Лицензия выдается специальным ведомством на основе данных егерей. Зоозащитники между тем ожидаемо высказываются резко против любой искусственной регуляции популяций и называют охоту забавой.