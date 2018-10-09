Снесенные крыши и оборванные провода: последствия шторма в Екатеринбурге

Сильный ветер колотил по подоконникам, сквозняки не давали людям спать. Но это далеко не все последствия стихии. Снесенные конструкции, разрушенные части построек и оборванные провода электропередач — вот что застали утром жители Екатеринбурга и области. Что наделал шторм, и как ликвидируют поломки?