Снесенные крыши и оборванные провода: последствия шторма в Екатеринбурге

Непогода ночью разбудила многих жителей города

Сильный ветер колотил по подоконникам, сквозняки не давали людям спать. Но это далеко не все последствия стихии. Снесенные конструкции, разрушенные части построек и оборванные провода электропередач — вот что застали утром жители Екатеринбурга и области. Что наделал шторм, и как ликвидируют поломки?

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Снесенные крыши и оборванные провода: последствия шторма в Екатеринбурге