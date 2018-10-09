Пневмония пошла в рост: врачи озабочены увеличением числа заболевших в области

Такой диагноз уже озвучен 718 свердловчанам.

Тревожная тенденция наметилась на фоне некоторого снижения числа выявленных заболеваний ОРВИ. С таким диагнозом на больничном оказались почти 24 тысяч человек. По данным Роспотребнадзора, в области частично приостановлена работа 31-го детского сада и 10-ти школ, несмотря на то, что угрозы эпидемии нет. Обеспокоенность врачей вызывает рост числа малолетних детей с диагнозом пневмония. Чтобы не допустить распространения этого заболевания, прививки против пневмококковой инфекции уже поставлены 50-ти с лишним тысячам юных свердловчан, против гемофильной инфекции привиты еще порядка 75-ти тысяч детей. А вот взрослые свердловчане на вакцинацию не спешат. На текущий момент прививки поставлены лишь 21-му проценту жителей области.

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