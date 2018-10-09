«Лаборатория безопасности» появилась на Урале

В нем в увлекательной игровой форме будут рассказывать маленьким пешеходам об опасных дорожных ситуациях. Для открытых уроков в автобусе есть все необходимое: велосипеды, мини автомобили, демонстрационные стенды, и элементы улично-дорожной среды. В первую очередь передвижная лаборатория отправится в отдаленные населенные пункты, куда с подобным оборудованием добраться сложнее всего. А основная площадка «Лаборатории безопасности» будет работать в Верхней Пышме, где помимо передвижного комплекса откроют автодром и учебные кабинеты. Главная цель проекта – сформировать культуру поведения детей на дорогах и снизить число аварий с участием несовершеннолетних. Сейчас данные аварий пугающие: за 8 месяцев этого года в ДТП по области пострадало порядка 132 тысяч человек.