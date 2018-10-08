Во Франции презентуют Екатеринбургскую заявку ЭКСПО-2025

Российская делегация пустила в ход искусство

Жюри пытаются покорить и уральским колоритом. С молодыми музыкантами выступает и пианист Денис Мацуев. Вместе они играют второй концерт Сергея Рахманинова, а также музыку Глинки и Чайковского. Вместе с музыкантами заявку презентует и губернатор свердловской области Евгений Куйвашев. Тема российской заявки — инновации, улучшающие будущее. Решение жюри узнаем уже через месяц.

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понедельник 08 Октября 2018
Во Франции презентуют Екатеринбургскую заявку ЭКСПО-2025